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القليوبية تحتل المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى رصد الأمراض المعدية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:00 ص
القليوبية تحتل المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى رصد الأمراض المعدية فوز القليوبية بالمركز الثانى فى رصد لأمراض المعدية
القليوبية إبراهيم سالم

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فازت محافظة القليوبية تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى رصد الأمراض المعدية، من خلال التقييم الذى نفذته وزارة الصحة والسكان، حيث كرم قطاع الشئون الوقائية والإدارة العامة للوبائيات والترصد، تحت رعاية الدكتور علاء عيد، أبناء مديرية الصحة بالقليوبية من قسم الطب الوقائى والترصد.

وفاز بالتكريم كل من الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائى بالقليوبية، والدكتور شيماء أبو قمر مدير إدارة الترصد، والدكتور محمد فوزى مسئول الأمراض المعدية، ونصر عبد الله ومحمد يونس من فريق الترصد بالمديرية، كما تم تكريم الدكتور عبد العاطى مستشار منظمة الصحة العالمية بالقليوبية.

وحرصاً من وزارة الصحة على ترسيخ مبدأ العرفان والاعتراف بالفضل والجهود المتميزة المبذولة بسخاء فقد كرمت وزارة الصحة اسم الدكتورة ماجدة عبد العاطي مدير عام إدارة الطب الوقائى سابقاً، التى رحلت عن عالمنا منذ أيام 

وفى هذا السياق أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن هذا التكريم يعكس المستوى الذى حققه أبناء القليوبية من جهد كبير تبذله مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك فى كل النواحى الصحية والعطاء الذى يقدمه أبناء القليوبية فى طريق التقدم والتطوير ليس فقط فى الخطة العلاجية للتطوير بل أيضا فى الخطة الوقائية لمنع انتشار الأمراض.

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اخبار القليوبية

صحة القليوبية

ترصد الأمراض

مديرية الصحة بالقليوبية

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