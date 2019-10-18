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السلطات اليابانية تعفو عن 550 ألف مدان بمناسبة تنصيب الإمبراطور الجديد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:17 ص
السلطات اليابانية تعفو عن 550 ألف مدان بمناسبة تنصيب الإمبراطور الجديد الإمبراطور ناروهيتو
كتب محمد جمال

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أفادت قناة "NHK" اليابانية بأن حكومة البلاد اتخذت قرارا بالعفو عن 550 ألفا من المدانين بجرائم مالية خفيفة، فى ضوء الاحتفالات الرسمية بمناسبة جلوس الإمبراطور الجديد على العرش، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وأشارت القناة إلى أن هذا العفو لا يقضى بتخفيض مدة الحبس أو إلغاء الأحكام، ولن يخص إلا أولئك الذين حكم عليهم بغرامة مالية لارتكابهم جرائم خفيفة. وسيشمل هذا العفو بشكل عام 550 ألف شخص.

 

كما سيتم أيضا عفو ألف شخص لا يمكنهم البقاء فى الحبس لمدة طويلة بسبب إصابته بأمراض خطيرة، والأشخاص الذين تم تقييد حقوقهم بعد إصدار الحكم عليهم بغرامة، ومن يعانى من ذلك فيما يخص البحث عن فرص العمل أو تربية الأطفال.

 

وستشهد اليابان فى 22 أكتوبر الجارى المراسم الرسمية لاستعراض الإمبراطور الجديد ناروهيتو لرعاياه والضيوف الأجانب. وتعد هذه المراسم جزء من مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو على العرش والتى جرت فى مايو الماضي.

 

وكان من المتوقع أن يجرى فى 22 أكتوبر الحالى أيضا المرور الاحتفالى للإمبراطور الجديد وزوجته على متن السيارة المكشوفة فى شوارع العاصمة طوكيو، لكن الحكومة اتخذت أثناء جلستها اليوم الجمعة قرارا بتأجيل ذلك إلى 10 نوفمبر القادم على خلفية العواقب المأساوية لإعصار "هاغيبيس" الذى ضرب اليابان مؤخرا وأودى بأرواح أكثر من 70 شخصا.


اليابان

ناروهيتو

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تنصيب

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