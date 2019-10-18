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الجارديان: 90% من أطفال الدول الأشد فقرا لا يعرفون القراءة فى سن العاشرة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:11 م
الجارديان: 90% من أطفال الدول الأشد فقرا لا يعرفون القراءة فى سن العاشرة الفروق التعليمية بين الدول الغنية والفقيرة تتسع ـ أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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كشفت بيانات البنك الدولى والأمم المتحدة أن تسعة من بين كل 10 أطفال فى دول العالم الأشد فقرا غير قادرين على قراءة كتاب أساسى فى عمر العاشرة، فى حين كانت النسبة لنفس العمر 9% فقط فى الدول الغنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

ووجدت البيانات التى جمعتها المنظمتان الدوليتان أنه فى الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط، تمثلا معا 135 دولة، أكثر من نصف الأطفال فيها لا يستطيع قراءة نص بسيط فى عمر العاشرة.

 

ووضع البنك الدولى هدف جديد للحد من معدل ما يصفه بـ "تعليم الفقر" لحوالى النصف قبل حلول عام 2030، وهو الهدف الذى يصفه البنك بانه طموح لكن من الممكن تحقيقه.

 

وفى الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط، تصل النسبة إلى 53%، فى حين ترتفع إلى 90% فى الدول الأشد فقرا.

 

وفى أعقاب التركيز على أهداف تنمية الألفية بإدخال الأطفال المدارس، فإن أغلبية هؤلاء الأطفال فى التعليم لكن لا يكملون التعليم الأساسى بالمهارات الأساسية. ولا يزال هناك 260 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدارس.

 

وتم تسليط الضوء على تحدى تحويل التعليم إلى جودة التعلم من قبل منظمة اليونسكو منذ عامى 2013 و2014، يدعم هدف التنمية المستدامة لعام 2030 فى التعليم.

 

وقد جاء الهدف الجديد نتيجة لتعاون أوثق بين البنك الدولى ومعهد اليونسكو للإحصاء. حيث تقوم المنظمتان بجمع قاعدة بيانات أكثر منهجية للمعلومات الحالية الخاصة بالتعلم، مما يضمن قابليتها للمقارنة عبر البلدان من أجل المساعدة فى تتبع الاتجاهات بدقة أكبر.

 


التعليم

التعليم فى الدول الفقيرة

البنك الدولى

الامم المتحدة

الاطفال والقراءة

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