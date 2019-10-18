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التهامى يشعل الليلة الختامية لمولد "البدوى" بالأناشيد والمدائح النبوية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:06 ص
التهامى يشعل الليلة الختامية لمولد "البدوى" بالأناشيد والمدائح النبوية المولد
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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ألهب المنشد الديني محمود التهامي مشاعر الآلاف من مريدي احمد البدوى، فى الاحتفالية الكبرى المقامة حاليا فى ساحة مسجد شيخ العرب، فى الليلة الختامية للاحتفال بمولده.

حيث تم إقامة مسرح أمام باب المسجد بالساحة الرئيسية،  وانتظر الآلف من المريدين صعود "التهامى" على المسرح  قبل انطلاق الحفل بـ3ساعات، واصطف الرجال والشباب والسيدات واقفين على الأرض، وفور صعود التهامى على المسرح وبدء الإنشاد الديني، تفاعل معه الحضور، بالتمايل برؤوسهم وأجسادهم مع الاناشيد الدينية فى حب رسول الله صل الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار.

واستقبلت  مدينة طنطا اكثر من2 مليون زائر للاحتفال بالليلة الختامية لمولد احمد البدوي، وشهدت ساحة المسجد تكدس الآلاف من المريدين، لحضور حفل محمود التهامى.

وانتشرت الخيام  فى ساحة المسجد الاحمدي، لمقدمي الخدمة لمريدي شيخ العرب من طعام وشراب بالمجان، وتشهد الخيام ايضا قيام فرق الانشاد الديني بالقاء الاناشيد والمدائح النبوية، وتفاعل المريدون والدراويش معها والتمايل برؤسهم واجسادهم مع مدح سيدنا محمد وآل البيت.

احدى-الخيام-داخل-المولد
احدى-الخيام-داخل-المولد

 

احدى-الفقرات-داخل-المولد
احدى-الفقرات-داخل-المولد

 

الطريقة-الأحمدية-بالمولد
الطريقة-الأحمدية-بالمولد

 

اللية-الختامية-للمولد
اللية-الختامية-للمولد

 

المولد
المولد

 

بيع-البطاطا-داخل-المولد
بيع-البطاطا-داخل-المولد

 

بيع-الحمص-بالمولد
بيع-الحمص-بالمولد

 

توافد-المواطنين-على-الحلويات
توافد-المواطنين-على-الحلويات

 

توافد-المواطنين-على-المولد
توافد-المواطنين-على-المولد

 

فقرة-السحر-بالمولد
فقرة-السحر-بالمولد

 

مسجد-السيد-البدوى
مسجد-السيد-البدوى

 

مولد-السيد-البدوى
مولد-السيد-البدوى

 

مولد-السيد-البدوى-بطنطا
مولد-السيد-البدوى-بطنطا

 

 


الشيخ محمود التهامى

مولد السيد البدوى

الليله الختاميه لمولد السيد البدوى

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