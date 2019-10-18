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التموين تفتح منافذ المجمعات اليوم لطرح السلع والأسماك للمواطنين

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:00 ص
التموين تفتح منافذ المجمعات اليوم لطرح السلع والأسماك للمواطنين الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح  منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 الى 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.
 
 
 
كما ستفتتح الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة الغذائية فروع المجمعات التابعة لها فى القاهرة والجيزة اليوم لطرح منتجات الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين.
 
 
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت  توجيهات إلى المديريات ومكاتب التموين مِن أجل تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين خلال ترددهم على المكاتب للحصول على الخدمات سواء استخراج بطاقات بدل تالف أو بدل فافد، وكذلك البطاقات الجديدة لمن لا ليست لديهم بطاقات خاصة من الأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجا، كما وجهت الوزارة مديرو المديريات بالمرور الدائم على مكاتب التموين من أجل التأكد من تقديم أفضل الخدمات والعمل على راحة المواطنين.
 

المصرية للجملة

محمد عاطف

المجمعات الاستهلاكية السلع والأسماك

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