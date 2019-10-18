التحقيق مع عاطلين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالى، يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.