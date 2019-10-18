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التحقيق مع عاطلين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:18 م
التحقيق مع عاطلين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر سرقة-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة الدرب الأحمر الجزئية التحقيق مع عاطلين تم ضبطهما أثناء سرقتهما للشقق السكنية، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالى، يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.
 
وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 

 


سرقة شقق

مباحث القاهرة

اقتحام شقق سكنية

قسم الدرب الاحمر

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