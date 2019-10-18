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البيئة: بطل مصرى من ذوى الإعاقة يتسلق جبل موسى 27 أكتوبر

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:05 م
البيئة: بطل مصرى من ذوى الإعاقة يتسلق جبل موسى 27 أكتوبر مازن حمزة أول متسلق جبال مصرى من ذوى الإعاقة
كتبت آية دعبس

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استقبلت وزيرة البيئة المغامر المصرى، مازن حمزة أول متسلق جبال مصرى من ذوى الإعاقة، حيث ناقشت الاجراءات والاستعدادات التى يجرى تجهيزها لتسلق بطل مصرى جديد من ذوى الإعاقة لجبل موسى يوم 27 أكتوبر الجارى، تحت رعاية وزارة البيئة ودعما للسياحة البيئية فى مصر.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار جهود وزيرة البيئة لدعم الشباب ودمجهم فى العمل البيئى كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة والتنوع البيولوجى ويصبحوا سفراء للبيئة فى كافة ربوع مصر وحضر المقابلة الكابتن مدحت حامد رئيس جمعية العالم بيتى لذوى القدرات الخاصة.

 وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية كما استعرضت جهود الوزارة لدعم الشباب والأطفال ذوى الهمم والقدرات الخاصة ودمجهم فى العمل البيئي.

من جانبه، أكد مازن حمزة أنه يقوم حاليا بالإشراف على تدريب تسلق بطل مصرى جديد من ذوى الإعاقة تحت رعاية وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية فى مصر، خاصة أن وزارة البيئة تنتهج استراتيجية جديدة لدمج المجتمع وفتح قنوات تواصل مع كافة فئاته تأكيدا على روح المشاركة فى العمل البيئى كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 


وزارة البيئة

جبل موسى

ذوى الاعاقة

السياحة البيئية

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