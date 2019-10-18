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الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم لليمن فى مجال مكافحة الإرهاب

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:45 م
الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم لليمن فى مجال مكافحة الإرهاب أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
فيينا /أ ش أ/

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بحث نائب وزير الداخلية اليمنى اللواء الركن على ناصر لخشع، اليوم الجمعة، فى فيينا مع مدير دائرة شئون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بجوهان برندلينو، التعاون بين اليمن والمكتب فى مجال المراقبة على الحاويات ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وأكد المسئول الأممى استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم لليمن وفق الأولويات التى تحددها الحكومة اليمنية ودعوة المانحين لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها، حضر اللقاء سفير اليمن فى فيينا هيثم شجاع الدين.

 


الأمم المتحدة

دعم اليمن

أخبار اليمن

مكافحة الإرهاب

الحوثيين

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