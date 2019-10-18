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إيهاب الطاهر أمينا عاما للأطباء.. ونجوى الشافعى وكيلا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:21 م
إيهاب الطاهر أمينا عاما للأطباء.. ونجوى الشافعى وكيلا مجلس نقابة الاطباء
كتبت آية دعبس

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انعقد اليوم مجلس نقابة الأطباء فى أول اجتماع له، عقب انتخابات التجديد النصفى وتم فيه اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقررى اللجان .

وجاء تشكيل هيئة المكتب، د. نجوى الشافعى- وكيلا للنقابة د .ايهاب الطاهر –امين عام  و د. جورج ناشد – أمين عام مساعد و د. محمد عبد الحميد أمين الصندوق د احمد فتحى امين صندوق مساعد.

أما اللجان فقد تم اختيار مقرروها، كالتالى: لجنة مصر عطاء، مقررها الدكتور احمد فتحى لجنة المنشآت الطبية و د. رشوان شعبان لجنة التحقيق د. جورج و د. احمد السيد الهيئة التأديبية الدكتور أسامة عبد الحى و د. رشوان شعبان اللجنة الإجتماعية و د. إيمان سلامة و د. احمد ابو بكر لجنة التعليم الطبى و د. رانيا العيسوى – د نجوى الشافعى لجنة الشباب و د. احمد السيد لجنة الاعلام والنشر د. محمود عرفه لجنة الحريات – د. محسن عزام لجنة الإسكان د. محمد عبد الحميد  اللجنة النقابية الوزارية برئاسة نقيب الاطباء و د. ابراهيم الزيات مقرر  وبعضوية أ.د اسامة عبد الحي و د. ابو بكر القاضي و د. الاكشر  و د. احمد السيد لجنة النقابات الفرعية د. كريم مصباح ( مقرر اللجنة ) و د. محمود عرفة ( مقرر مساعد ) ولجنة الرواد  و د. نجوى الشافعي  والهيئة الاستئنافية د. محمد عبد الحميد ود. احمد السيد  ولجنة العلاقات الخارجية  د. محمد الاكشر والهيئة التأديبية و د. اسامة عبد الحي ( رئيس اللجنة ) و د. رشوان شعبان ( عضو ) ولجنة التحقيق  و د. جورج ناشد ( رئيس اللجنة ) و د. احمد السيد ( عضو ). 

 

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مجلس نقابة الاطباء

نقابة الاطباء

هيئة مكتب الاطباء

تشكيل هيئة مكتب الاطباء

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