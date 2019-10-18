إيهاب الطاهر أمينا عاما للأطباء.. ونجوى الشافعى وكيلا

كتبت آية دعبس

انعقد اليوم مجلس نقابة الأطباء فى أول اجتماع له، عقب انتخابات التجديد النصفى وتم فيه اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقررى اللجان .

وجاء تشكيل هيئة المكتب، د. نجوى الشافعى- وكيلا للنقابة د .ايهاب الطاهر –امين عام و د. جورج ناشد – أمين عام مساعد و د. محمد عبد الحميد أمين الصندوق د احمد فتحى امين صندوق مساعد.

أما اللجان فقد تم اختيار مقرروها، كالتالى: لجنة مصر عطاء، مقررها الدكتور احمد فتحى لجنة المنشآت الطبية و د. رشوان شعبان لجنة التحقيق د. جورج و د. احمد السيد الهيئة التأديبية الدكتور أسامة عبد الحى و د. رشوان شعبان اللجنة الإجتماعية و د. إيمان سلامة و د. احمد ابو بكر لجنة التعليم الطبى و د. رانيا العيسوى – د نجوى الشافعى لجنة الشباب و د. احمد السيد لجنة الاعلام والنشر د. محمود عرفه لجنة الحريات – د. محسن عزام لجنة الإسكان د. محمد عبد الحميد اللجنة النقابية الوزارية برئاسة نقيب الاطباء و د. ابراهيم الزيات مقرر وبعضوية أ.د اسامة عبد الحي و د. ابو بكر القاضي و د. الاكشر و د. احمد السيد لجنة النقابات الفرعية د. كريم مصباح ( مقرر اللجنة ) و د. محمود عرفة ( مقرر مساعد ) ولجنة الرواد و د. نجوى الشافعي والهيئة الاستئنافية د. محمد عبد الحميد ود. احمد السيد ولجنة العلاقات الخارجية د. محمد الاكشر والهيئة التأديبية و د. اسامة عبد الحي ( رئيس اللجنة ) و د. رشوان شعبان ( عضو ) ولجنة التحقيق و د. جورج ناشد ( رئيس اللجنة ) و د. احمد السيد ( عضو ).