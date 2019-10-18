أب يهرب بطفليه للإسكندرية لاتهام غريمه باختطافهما انتقاما منه

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، فى كشف لغز خطف طفلين بمحافظة البحيرة، وضبط المتهمين.

تلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب "ابنتها تبلغ من العمر 7 سنوات، وابنها يبلغ من العمر 5 سنوات" عن منزلها، حيث توجهت نجلتها لاصطحاب شقيقها من حضانته (بمدينة إدكو)، عقب خروجها من مدرستها، وأثناء سيرهما بالطريق المؤدى لمنزلهما، توقفت إحدى السيارات بجوارهما وقام مستقليها بخطف الطفلين وهربوا، واتهمت (أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بدائرة المركز)، بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، لتحصل زوجها منهما على مبالغ مالية بزعم استثمارها وعدم سداده المبالغ وتركه مسكنهم لحصولهما على أحكام قضائية ضده.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة، وقيام والد الطفلين (عاطل - والمحكوم عليه فى 12 حكم حبس) باصطحابهما بتاريخ الواقعة وتواجدهم بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أمن الإسكندرية، أسفرت عن ضبطه وبرفقته طفليه بإحدى الشقق السكنية الخاصة به بدائرة قسم شرطة أول المنتزة.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واصطحابه الطفلين من طريق عودتهما لمسكنهم دون علم زوجته، لدفعها لاتهام المُشكو فى حقهما للضغط عليهما للتنازل عن الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالحهما .