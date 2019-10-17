سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

3 فائزين من دول إفريقية بجائزة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:31 ص
3 فائزين من دول إفريقية بجائزة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين احدى الفائزات بالجائزة
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والتنظيم الناجح لبطولة أمم إفريقيا 2019 ، حصلت اداه وارنجا من كينيا علي المركز الأول في مجال الإعلام الافريقي من مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين ، كما فاز ديفيد اوكو من نيجيريا بالمركز الثاني ، بينما ذهب المركز الثالث لبودي عمر من الجزائر.

جاء ذلك بعد أن اعتمد وزير الشباب والرياضة، نتائج مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، والتي  أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاماً في سابقة الأولى من نوعها، وشملت عددا من المجالات منها الصحافة الرياضية، صحافة الشباب، أفضل صورة رياضية ، الإعلام التليفزيوني ، أفضل مراسل شاب.

هذا ومن المقرر أن يحصل كل فائز على مكافأة مالية قيمة إلى جانب أوسكار المسابقة وفقا للائحة الجائزة.

كما من المقرر الإعلان عن الجوائز الخاصة خلال الحفل الرسمي والذى يتحدد موعده قريبا، حيث قررت الأمانة العامة للمسابقة إهداء جائزة خاصة لأحد كبار النقاد الرياضيين تحمل اسم الكاتب الكبير الراحل نجيب المستكاوى وجائزة أخرى لأحد الإعلاميين الرياضيين تحمل اسم الإعلامى الكبير الراحل فايز الزمر، إلى جانب تكريم خاص ومميز لأعضاء لجان التحكيم.

 


افريقيا

مدرسة الشباب الافريقيى

نيجريا

جائزة التميز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة