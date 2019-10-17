وفاة النائب الأمريكى الديمقراطى إيليا كامينجز صاحب أشهر مشاحنات مع ترامب

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توفى النائب الأمريكى المخضرم إيليا كامينجز، عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطى بالكونجرس، عن 68 عاما.

وكان هذا النائب، ممثلا لولاية ميريلاند بما فى ذلك مدينة بالتيمور التى ولد بها، حيث توفى بالمستشفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرا بمتاعب صحية منذ فترة طويلة، حسبما أفاد مسئولو مكتبه البرلمانى.

وتولى كامينجز رئاسة لجنة المراقبة بمجلس النواب، الذى أمضى فيه 23 سنة، وكان قد خاض عدة مشاحنات مؤخرا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات البرلمانية حول الرئيس وإدارته.

ووجه كامينجز، انتقادات لاذعة لإدارة ترامب فى شهر يوليو الماضى فيما يخص الأوضاع فى مراكز احتجاز المهاجرين، لكن ترامب رد على ذلك بأن على كامينجز أن يركز على مدينة بالتيمور التى يمثلها، والتى وصفها بـ"القذرة والفوضوية".

وينحدر كامينجز من أسرة بسيطة، حيث كان والده مزارعا، وعمل ذلك النائب محاميا ثم انتُخِب عضوا بمجلس ولاية ميريلاند عام 1983 حتى 1996، وبعدها انتُخِب عضوا بمجلس النواب فى انتخابات خاصة لملء فراغ النائب كيويسى ميفيوم الذى غادر الكونجرس لشغل منصب آخر.

وتشغل مايا روكيمور، زوجة كامينجز، منصب كبيرة ممثلى الحزب الديمقراطى عن ولاية ميريلاند.