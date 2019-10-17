وزير الخارجية يؤكد لرئيس لاتفيا حرص مصر على تطوير العلاقات مع دول البلطيق

كتب: أحمد جمعة

استقبل "إيجليس ليفيتس" رئيس جهورية لاتفيا، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكرى، الذى يقوم بزيارة إلى ريجا.

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى قدم تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره اللاتفى، مؤكداً تقدير مصر للتعاون مع لاتفيا، وأهمية تطوير العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام خلال الفترة القادمة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكرى شدد على تطلع مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع لاتفيا فى مختلف القطاعات، مستعرضاً عملية الإصلاح الاقتصادى التى تهدف إلى تحقيق قفزات تنموية كبيرة، ومنوهاً بوجود فرص واعدة للتعاون فى مجالات متعددة.

كما أشار حافظ إلى أن الوزير شكرى أكد للرئيس اللاتفى حرص مصر على تطوير العلاقات مع دول البلطيق، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة العمل على إنشاء آلية تعاون تشمل مصر ودول البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) من خلال صيغة B3 + Egypt.

ومن جانبه، أكد الرئيس "ليفيتس" على اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، مرحباً بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، كما حرص على الاستماع للرؤى المصرية حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

هذا، وأشاد الرئيس اللاتفى بدور مصر الحيوى ومواقفها المتوازنة التى تمثل ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمى، كما أكد الرئيس اللاتفى على التطلع بأن تفتتح مصر سفارة لها بريجا، مشيداً بدور سفارة بلاده بالقاهرة فى تعزيز العلاقات بين البلدين.