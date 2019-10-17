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نشطاء يدعون للتظاهر فى بروكسل الأحد المقبل تأييداً للطاقة النووية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:03 م
نشطاء يدعون للتظاهر فى بروكسل الأحد المقبل تأييداً للطاقة النووية محطات طاقة نووية
كتب: أحمد علوى

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دعا النشطاء المؤيدين للطاقة النووية فى محطة بروكسل للتظاهر يوم الأحد المقبل، فى العاصمة بروكسل لمدة 3 ساعات متواصلة، ضمن فعالية يوم"الوقوف من أجل الطاقة النووية" العالمية.

وأعلن القائمون على المظاهرة من خلال الصفحة الداعية إليها عبر فيس بوك، "سنقف في محطات القطار والساحات المركزية والحدائق العامة لتثقيف الناس حول أهمية الأسلحة النووية ومعالجة الخرافات واسعة النطاق حول الطاقة النووية".

وتعتبر المسيرة المؤيدة للطاقة النووية في بروكسل هي واحدة من بين 30 مسيرة تحت عنوان "الوقوف من أجل الطاقة النووية" التي ستنظم في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم يوم الأحد.

في حين ستنظم مظاهرات "الوقوف من أجل الطاقة النووية" في عشرات المدن في 20 أكتوبر الجاري ، إلا أن أكبر مظاهرة ستنظم في باريس.

 


الطاقة النووية

الوقوف من أجل الطاقة النووية

بروكسا

تظاهرات فى بروكسل

اخبار العالم

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