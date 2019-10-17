موسكو: عودة 1100 لاجئ سورى من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 1100 لاجئ سورى عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية؛ من بينهم 453 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 647 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر المركز الروسى، فى بيان اليوم الخميس، أن إجمالى عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضى الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو 2018 قد بلغ 439 ألف شخص، منهم أكثر من 139 ألفا و500 شخص من لبنان وحوالى 300 ألف شخص من الأردن.

وأضاف، أن وحدات سلاح المهندسيين السورى طهرت خلال الـ24 الساعة الماضية الأراضى من الألغام على مساحة هكتارين، حيث تم اكتشاف وتدمير 32 عبوة قابلة للانفجار.