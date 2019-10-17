مليار و 499 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بجنوب الدلتا

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس محمد عبد الحكم، رئيس مجلس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن من أبرز ما تحقق خلال العام المالى 2018 / 2019 أن ارتفع الحمل الأقصى إلى 2253 ميجا وات خلال عام 2018/2019 بزيادة قدرها 36,5 ميجاوات، وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام مليار و499 مليون و956 ألف جنيه.

وأوضح عبد الحكم، فى بيان له اليوم، أنه تم استحداث 85 مغذى جديد ، وجار إنشاء عدد 109 مغذى آخر بإضافة 701,7 كم كابلات، وتم تحسين الأداء لمغذيات أخرى بإحلال294,9 كم كابلات وإضافة عدد 131 محول بسعة اجمالية 27,5 ميجا فولت لمعالجة انخفاض الجهد وتم تكبير عدد 339محول بنظام السلاسل الرأسية بسعة اجمالية 196,62 ميجا فولت أمبير وتم فك اختناقات ورفع قدرات عدد 983 محول.

وأشار عبد الحكم إلى أنه تم التوسع فى إنشاء 2 موزعات جهد متوسط وتم إحلال وتجديد 25,5 موزع جهد متوسط وتم الاستمرار في تركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة حيث تم تركيب 63 وحدة مكثفات ثلاثية سعة 300 ك0فار بإجمالي قدرة 18.9 ميجا فار علي المتوسط ، وتم تركيب مكثفات علي الجهد المنخفض بقدرة 11.5 ميجا فار ليصبح اجمالي ما تم تركيبة 30,4 ميجا فار وتم تركيب عدد 80 وحدة فصل وإعادة التوصيل الأتوماتيكي علي مغذيات الجهد المتوسط لتقليل فترات الانقطاعات ، و تركيب عدد 8 مجموعات منظمات جهد ثنائية علي مغذيات الجهد المتوسط لتحسين الجهد بنهاية المغذيات ولدي المشتركين ، وتم إحلال عدد 158 خط هوائي بإجمالي 2115 عامود جهد متوسط وتغير موصلات جهد متوسط بطول 226.6 كم مقاطع مختلفة وتم احلال شبكات الجهد المنخفض بالمدن والقري بعدد 20717 عامود جهد منخفض وتم احلال 194كم موصلات جهد منخفض مفرد واحلال وتجديد 10.06 كم كابلات جهد من منخفض.

وحول خطة تعديل مسارات الخطوط الهوائية الى كابلات أرضية فقد بلغت جملة الإستثمارات المنفذة من خطة تعديل مسارات الخطوط الهوائية الى كابلات ارضية مبلغ 157,007 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019 ، وأضاف عبد الحكم أن الشركة تقوم ببرامج الصيانة المبرمجة لمكونات الشبكة كالتالي: -

- محولات التوزيع بمعدل شهري 856 محول بنسبة تنفيذ 93%

- موزعات الجهد المتوسط بمعدل شهري 16 موزع بنسبة تنفيذ 96,4%

-الخطوط الهوائية جهد متوسط بمعدل شهري 565 كم بنسبة تنفيذ 93,6%

- أكشاك سكاكين الجهد المتوسط بمعدل شهري 65 كشك بنسبة تنفيذ 95,9%

-الخطوط الهوائية جهد منخفض بمعدل شهرى1472 كم بنسبة تنفيذ 93,6%

وفيما يتعلق بمجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، أوضح عبد الحكم انه تم انشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية فوطوفولتية ليصبح الاجمالى بالشركة عدد 37 محطة طاقة شمسية باجمالى قدرة 521 ك وات

وحول تطوير أعمال الاصدار وخدمة المشتركين واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات فقد تم انشاء مركز البيانات Data Center لخدمة منظومة العدادات الذكية فى بداية المشروع ونظرا لأن مركز البيانات صمم بقدرة استيعابية اكبر بكثير من نظام تشغيل العدادات الذكية فسيقوم مركز البيانات بتشغيل جميع بيانات الشركة وبرامج تشغيل منظومة العدادات الذكية .

وأكد عبد الحكم أن الشركة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تحسين وتطوير النشاط التجارى ومنها :

- تطبيق خدمة الشباك الواحد بجميع فروع الشركة .

- زيادة منافذ الشحن بالتعاقد مع شركات متخصصة فى التحصيل الالكترونى وتفعيل وحدات الشحن المتنقلة كما تم تفعيل خدمة شحن كروت العدادات وتحصيل فواتير المشتركين عن طريق شركات الدفع الالكترونى .

- تطوير مركز تهيئة العدادات بالشركة لتصل طاقته الانتاجية 3200 عداد يوميا مما ساهم فى القضاء على قوائم انتظار العدادات بفروع قطاعات التوزيع .

وأشار إلى جهود الشركة فى مجال ترشيد الطاقة وادارة الاحمال حيث تقوم الشركة باعداد دراسات إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية باجمالى عدد 24 دراسة وعرضها على المشتركين للبدء فى تنفيذها ومتابعة تنفيذها ، كما تقوم الشركة بالترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة عن طريق عمل دراسات طاقة شمسية متصلة بالشبكة للمشتركين باجمالى عدد 11 دراسة طاقة شمسية .