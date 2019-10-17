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مقتل صحفيين كرديين ورضيعهما بالعراق على يد مجهولين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:42 م
مقتل صحفيين كرديين ورضيعهما بالعراق على يد مجهولين الصحفي أمانج نوري وزوجته وابنهما
إيمان حنا

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اغتال مسلحون مجهولون صحفيا يعمل فى قناة تلفزيونية بإقليم كردستان العراق وزوجته التى تعمل أيضا صحفية، وطفلهما الرضيع الذى يبلغ نحو عامين، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المراسل نقلا عن شهود عيان أن مسلحين أطلقوا 60 رصاصة على سيارة كانت تسير فى أحد شوارع مدينة السليمانية بالإقليم.

وكانت السيارة تقل الصحفي الشاب أمانج نوري بابان، الذى يعمل مقدم برنامج سياسى فى قناة "NRT" الكردية، مع زوجته الصحفية المعروفة لانا محمد، وهى مقدمة برامج فى قناة "كردسات"، مع طفلهما "هانو" البالغ عامين.

وتداول صحفيون، منشورا سابقا كتبه زميلهم الراحل قبل سنوات، وقال فيه: "الصحافة تساوى الموت، معادلة قبيحة أن تتساوى مهنة حيوية بالموت".

 


الصحفي أمانج نوري وزوجته وابنهما

العراق قتل الصحفيين

العراق

الاكراد

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