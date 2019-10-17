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مرور أسوان " ترصد 543 مخالفة وتضبط سائقين متعاطين للمخدرات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:14 م
مرور أسوان " ترصد 543 مخالفة وتضبط سائقين متعاطين للمخدرات مخالفات مرورية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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 نفذت مديرية أمن أسوان ، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائي ، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان وتضمنت جهود الحملة ، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان .

أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 543 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم  ضبط  2دراجة نارية  بدون ترخيص  وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان   دائرة مركز شرطة أسوان  أسفر الفحص ،عن ضبط  2حالة   لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون.

 وكما تضمنت الجهود  تحرير 105 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة.و التصالح الفورى في 60 مخالفة ، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش ،وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 80 حالة لعدم قبول التصالح ، كما أسفرت الحملة عن تحرير  195 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق 

 


كمين

مخدرات

ترخيص

مرور اسوان

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