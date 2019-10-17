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لصوص حقائب السيدات بالتجمع الخامس: "نفذنا 6 جرائم بأسلوب الخطف"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:00 ص
لصوص حقائب السيدات بالتجمع الخامس: "نفذنا 6 جرائم بأسلوب الخطف" سرقة حقيبة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال المتهمين بخطف حقائب السيدات بمنطقة التجمع، وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما "عصام.س"، و"وائل.م"، عاطلان.

وأقر المتهمان أمام النيابة، بارتكابهما وقائع خطف حقائب السيدات بمنطقة التجمع الخامس، مستقلين دراجة بخارية قاما بسرقتها، مؤكدين خطفهما لـ 6 حقائب، وتحصلهما على الأموال والهواتف الموجودة داخل الحقائب، وإلقاء الحقيبة في الصحراء.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بقيام عاطلين، يستقلان دراجة بخارية بخطف حقائبهن، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وضبطهما وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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