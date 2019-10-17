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قضايا الدولة تهنئ أعضاء الدستورية بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:32 م
قضايا الدولة تهنئ أعضاء الدستورية بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى هيئة قضايا الدولة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تقدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارى الهيئة بالتهنئة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاة المحكمة بمناسبة اليوبيل الذهبى للمحكمة ومرور خمسين عاما على نشاة القضاء الدستورى فى مصر.
 
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، فى بيان للهيئة اليوم، أنه منذ إنشاء أول محكمة دستورية منذ عام 1969 اضافت احكاما ومبادىء دستورية عظيمة حافظت على الحقوق والحريات ومبادىء حقوق الإنسان وغيرها من المجالات القانونية تصويبًا لبعض النصوص المخالفة للدستور وتفسيرا لغيرها من النصوص التي غمض عند التطبيق معرفة مقاصدها ومعانيها فكانت تلك الأحكام نورا يهتدي به العاملون في محراب العدالة من قضاة ومتقاضين وفقهاء القانون.
 
وأوضح المتحدث باسم الهيئة ان المحكمة اصبحت عونا للسلطة التشريعية في تصحيح النصوص التي اعتراها مخالفة دستورية وتدارك الوقوع في مثل تلك المخالفات فيما يصدر من قوانين جديدة.
 
وفى ختام البيان دعا اعضاء الهيئة المولى عز وجل استمرار المحكمة الدستورية العليا في اداء رسالتها الدستورية الجليلة في خدمة العدالة والوطن المفدى.
 

القضاء الدستورى

قضايا الدولة

رئيس قضايا الدولة

المحكمة الدستورية العليا

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مرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى

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