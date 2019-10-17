سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:46 ص
قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بندب بعض المفتشين القضائيين الأول" المفتشين القضائيين" بوزارة العدل العمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى فى 30 سبتمبر 2020.

وضمت الأسماء كلا من محمد محمد سمير حسين الغراب، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية وعمرو محمود صالح الجوهرى ، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية وأحمد محمد يسرى سويلم حبيب ، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية، ومحمد  مختار أحمد ذكرى، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية ومحمد خيرى حسين فخرى ، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية ومحمد محمود إبراهيم محمد عنتر ، رئيس استئناف بمحكمة المنصورة .

وضمت أيضا محمد رمزى محمد حسين، رئيس استئناف بمحكمة المنصورة، وأحمد محمد مصطفى أحمد، نائب استئناف بمحكمة القاهرة ووائل يوسف إبراهيم نائب استئناف بمحكمة القاهرة وعمرو محمد السعيد على إسماعيل، مستشار بمحكمة القاهرة.

نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

 

القرار (1)
 
القرار (2)

وزارة العدل

المستشارين القضائيين

التفتيش القضائى

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة