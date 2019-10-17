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فيديو.. داعية تركى يدعو لذبح جرحى الأكراد.. ويزعم: قتلهم تقرب إلى الله

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:40 م
فيديو.. داعية تركى يدعو لذبح جرحى الأكراد.. ويزعم: قتلهم تقرب إلى الله أردوغان يحتل أراضى سوريا
كتب: أحمد جمعة

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تداول نشطاء سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأحد مشايخ النقشبندية المقربين من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يدعو خلاله إلى قتل الأكراد المصابين فورا.

وأكد الشيخ التركى إلى عدم ترك أى جريح كردى فى شمال شرق سوريا وقتلهم على الفور، زاعما أن قتل الأكراد فى الجبال أو المدن أو الوديان بمثابة تقرب إلى الله.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد اتهمت جيش الاحتلال التركى باستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين السوريين شمال البلاد، مشيرة إلى استخدام الأتراك للفوسفور والنابالم الحارق ضد المواطنين شمال البلاد.

وقالت سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى، إن استخدام أنقرة لأسلحة محرمة دوليا ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أنقرة تنتهك بشكل صارخ للقانون والمواثيق الدولية فى عدوانها على مدينة رأس العين.

وناشدت سوريا الديمقراطية الرأي العام العالمي وكذلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة بالتحرك لإيقاف هذه التجاوزات التركية الخطيرة والحد من هذا الهجوم الفاشي فإننا ندعو العالم أجمع لفتح تحقيق رسمي ودولي حيال هذه الانتهاكات والممارسات اللاأخلاقية واستخدام الأسلحة المحرمة.

وأشارت سوريا الديمقراطية، إلى ان صمت العالم سوف يدفع أردوغان لارتكاب مجازر كما فعل سابقاً في عفرين وعموم المناطق التي يطولها يد العدوان التركي.


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