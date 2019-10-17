فريق الجامعة العربية لحفظ السلام يشارك فى برنامج تدريبى بمقر بعثة الأمم المتحدة

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تنظم جامعة الدول العربية (إدارة الرصد ومتابعة الأزمات) برنامج "المحكاة الثاني" لفريق عمل حفظ وبناء السلام بالجامعة العربية بمقر بعثة "الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى" (مينوسما)، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجارى وحتى الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار برنامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).

وذكرت الجامعة العربية فى بيان صحفى اليوم "الخميس" أن تدريب "المحكاة الثانى" يأتى ضمن سلسلة تدريبات لفريق عمل الجامعة العربية للتعرف على كافة الجوانب اللوجستية والمعلوماتية لعمل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والأنشطة المتعلقة بطبيعة عمل البعثات من "آليات نزع السلاح والوساطة وإعادة الادماج والتأهيل وحماية المدنيين".

وأضاف البيان أنه سيشارك فريق عمل جامعة العربية فى تدريب محاكاة مع أعضاء بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" حول الأنشطة والتحديات التى تواجه بعثات حفظ السلام، كما يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على كافة الأنشطة التى تقوم بها البعثة من أجل دعم الاستقرار وتعزيز السلام فى مالي.

وأكد البيان أن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار بناء القدرات المؤسسية للجامعة العربية للمساهمة فى بعثات حفظ وبناء السلام، وتدريب الكوادر فى مجال المساندة والمشاركة فى عملية السلام فى المنطقة العربية، وذلك فى إطار المنظومة الأممية.