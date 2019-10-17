سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

فريق الجامعة العربية لحفظ السلام يشارك فى برنامج تدريبى بمقر بعثة الأمم المتحدة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:13 م
فريق الجامعة العربية لحفظ السلام يشارك فى برنامج تدريبى بمقر بعثة الأمم المتحدة أبو الغيط
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم جامعة الدول العربية (إدارة الرصد ومتابعة الأزمات) برنامج "المحكاة الثاني" لفريق عمل حفظ وبناء السلام بالجامعة العربية بمقر بعثة "الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى" (مينوسما)، خلال الفترة من 21 أكتوبر الجارى وحتى الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار برنامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).

وذكرت الجامعة العربية فى بيان صحفى اليوم "الخميس" أن تدريب "المحكاة الثانى" يأتى ضمن سلسلة تدريبات لفريق عمل الجامعة العربية للتعرف على كافة الجوانب اللوجستية والمعلوماتية لعمل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والأنشطة المتعلقة بطبيعة عمل البعثات من "آليات نزع السلاح والوساطة وإعادة الادماج والتأهيل وحماية المدنيين".

وأضاف البيان أنه سيشارك فريق عمل جامعة العربية فى تدريب محاكاة مع أعضاء بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" حول الأنشطة والتحديات التى تواجه بعثات حفظ السلام، كما يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على كافة الأنشطة التى تقوم بها البعثة من أجل دعم الاستقرار وتعزيز السلام فى مالي.

وأكد البيان أن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار بناء القدرات المؤسسية للجامعة العربية للمساهمة فى بعثات حفظ وبناء السلام، وتدريب الكوادر فى مجال المساندة والمشاركة فى عملية السلام فى المنطقة العربية، وذلك فى إطار المنظومة الأممية.

 


الجامعه العربيه

مالى

الامم المتحده

حفظ السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمين العام للجامعة العربية يشيد بمواقف الصين الثابتة حيال القضية الفلسطينية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:01 م

الجامعة العربية تشيد بمنتجات الأسر الفلسطينية وتشكر الكويت على دعم الفلسطينيين

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:08 م

أبو الغيط: الأزمة السورية أصبحت العنصر الضاغط فى أعمال الجامعة العربية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:06 م

أبو الغيط يكشف موقف "الجامعة العربية" من رفض قطر إدانة العدوان التركى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:44 م

الجامعة العربية تؤكد ضرورة الاهتمام بالابتكار لتحقيق تقدم دول المنطقة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة