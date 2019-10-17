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فرق المدارس الفنية بالمحافظات تفوز بجوائز مسابقة ريادة الأعمال المقدمة من الولايات المتحدة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:59 م
فرق المدارس الفنية بالمحافظات تفوز بجوائز مسابقة ريادة الأعمال المقدمة من الولايات المتحدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
كتبت: إنجى مجدى

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فاز تسعة فرق من المدارس الفنية بجوائز عن أفكارها المبتكرة في مسابقة "فني مبتكر" لمهارات ريادة الأعمال والابتكار تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة التعليم والتعليم الفني، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك يوم 16 أكتوبر 2019.

 حصل على الجوائز الثلاثة الأولى كل من: "تُقى محمود محمد محمود" و "أدهم مصطفى" من الإسكندرية عن التقنية المبتكرة لإنتاج الطعام عالي الجودة؛ وكل من "عبد الرحمن محمد عبد السلام" و"عمر محمود رمضان" من الإسماعيلية عن تصميم وصناعة حاوية للشحن متعددة الأغراض؛ وكل من "إمام علي إمام جمعة" و"أحمد حسن عبد المنعم" من الشرقية لابتكار ماكينة إعادة تدوير المادة المصنعة للأسلاك الكهربائية والبلاستيك.

من بين أكثر من 2000 متقدم، وصل 45 فريقًا إلى المرحلة النهائية لتقديم خططهم ونماذجهم الأولية في قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والفندقة والزراعة والتعليم السياحي.

وقالت ريبيكا لاتوراكا، نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر " نحن فخورون بتكريم المتسابقين الذين وصلوا للمرحلة النهائية والفائزين في المسابقة"، وتابعت " نسعد بالاحتفاء بروح ريادة الأعمال والطاقة الابتكارية لكافة المتسابقين المشاركين."

من خلال مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE)، تتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم في مصر ولضمان أن يلبي التدريب المهني الفني احتياجات سوق العمل. يتلقى الطلاب التدريب الذي يحتاجونه لإيجاد الوظائف المناسبة من خلال منهج مبتكر لريادة الأعمال والمشاركة من خلال نوادي الابتكار التي توفر التجهيزات الرقمية والموجهين وتحقق تواصل المتدربين مع أقرانهم في كل دول العالم. 

بفضل هذه البرامج، يستطيع القطاع الخاص الوصول إلى الكوادر الموهوبة للحصول على الفرص التدريبية والتوظيف، كما يمكنه بدوره تحسين اقتصاد مصر بشكل أفضل. تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليًا في 60 مدرسة من مدارس التعليم الفني في 11 محافظة وتعمل على تنسيق وضع المناهج وتفعيلها مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص.


مصر

التعليم الفنى

المدارس

الولايات المتحدة

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