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طالبات مدرسة ابتدائية يستقبلون زميلتهم بعد تحريرها من الاختطاف بلافتات تشجيع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:11 م
طالبات مدرسة ابتدائية يستقبلون زميلتهم بعد تحريرها من الاختطاف بلافتات تشجيع استقبال التلاميد لزميلتهم
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل تلاميذ مدرسة الشهيد عبد الصمد على عزوز، بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف، اليوم الخميس ،زميلتهم التلميذة جنا ياسر ،التى تم تحريرها عقب اختطافها من قبل أحد الأشخاص.

ورفع تلاميذ المدرسة، لافتات مكتوب عليها" جنا بطلة .. جنا شاطرة .. جنا قوية "، فيما قامت مديرة المدرسة، بتقديم هدية للتلميذة، بعد أن قام الأمن بتحريرها من خاطفيها.

وكان اللواء ذكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، تلقى إخطارا من مركز شرطة بنى سويف يفيد ابلاغ أهالى قرية سنور بحضور أحد الأشخاص  إلى منزلة تحت الانشاء بمنطقة شرق النيل وبحوزته طفلة تبكى.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بنى سويف، لموقع البلاغ وتم إلقاء القبض على المتهم ويدعى "م.ع.م " 32 سنة ومقيم قرية سنور وبحوزته الطفلة المخطتفة والتى أكدت للشرطة أن المتهم اختطفها بدراجتة النارية عقب خروجها من المدرسة بقرية تزمنت الشرقية وتم اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة والذى اعترف ارتكاب الواقعة وثلاث وقائع أخرى بغرض سرقة المشغولات الذهبية للاطفال.

 


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مدارس بنى سويف

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