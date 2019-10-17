ضبط 5943 عبوة دواء ومستلزمات طيبة منتهية الصلاحية فى صيدلية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تحفظت مديرية الصحة بالشرقية، على كميات من أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، ضبطت فى صيدلية غير مرخصة بنطاق مركز الحسينية فى حملة مشتركة للتفتيش الصيدلى بالشرقية مع الرقابة التموينية .

وقامت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلى وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة بالتنسيق مع الرقابة التموينية بالحسينية بتشكيل لجنة عاجلة لشن حملة مفاجئة مشتركة لمداهمة صيدلية تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون .

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز عدد 5943 "قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة" لأدوية ومستلزمات متنوعة منها مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير، أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية ممنوع تداولها صدر بها منشور من وزارة الصحة.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الحسينية تحت رقم 643 جنح أمن دولة طوارئ.



الأدوية المضبوطة



الأدوية المضبوطة