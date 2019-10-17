سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 5943 عبوة دواء ومستلزمات طيبة منتهية الصلاحية فى صيدلية بالشرقية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:31 ص
ضبط 5943 عبوة دواء ومستلزمات طيبة منتهية الصلاحية فى صيدلية بالشرقية الأدوية المضبوطة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحفظت مديرية الصحة بالشرقية، على كميات من أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، ضبطت فى صيدلية غير مرخصة بنطاق مركز الحسينية فى حملة مشتركة للتفتيش الصيدلى بالشرقية مع الرقابة التموينية .

وقامت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلى وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة بالتنسيق مع الرقابة التموينية بالحسينية بتشكيل لجنة عاجلة لشن حملة مفاجئة مشتركة لمداهمة صيدلية تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون .

 

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز عدد 5943 "قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة" لأدوية ومستلزمات متنوعة منها مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير، أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية ممنوع تداولها صدر بها منشور من وزارة الصحة.

 

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الحسينية تحت رقم 643 جنح أمن دولة طوارئ.

 

الأدوية المضبوطة (1)
الأدوية المضبوطة 

 

الأدوية المضبوطة (2)
الأدوية المضبوطة 

 

الأدوية المضبوطة (3)
الأدوية المضبوطة 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

التفتيش الصيدلى

ادويه منتهية الصلاحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة