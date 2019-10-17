ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

كتب محمود عبد الراضى

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار ومنتجى المواد المخدرة، نجحت إدارة مكافحة المخدرات في ضبط أخطر تجار الصنف بالشرقية لاشتراكه مع آخر فى إدارة مصنع لإنتاج مخدر الهيروين وضبط كميات كبيرة من ذات المخدر والمواد الخام والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام "عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بإدارة مصنع لإنتاج المواد المخدرة " مخدر الهيروين " داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة بلبيس ، والإتجار فيها على نطاق واسع بنظام الجملة ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن تم استهدافهما وضبط أحدهما "عاطل له معلومات جنائية مسجلة "داخل منزل بطريق "بلبيس/العاشر" دائرة مركز شرطة بيلبيس وبحوزته" ( بندقية آلية عيار 7,62x39مم وبخزينتها 20 طلقة نارية من ذات العيار ، مبلغ مالى ، هاتف محمول، وضُبط بداخل المنزل كمية من مخدر الهيروين المعد للبيع والمواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع .

وتم ضبط 40 أسطوانة حجرية دائرة لمخدر الهيروين "مصنعة معدة للبيع" وزنت 10 كيلو جرام ، و36 كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بداخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون مجهول زنة كل كيس نصف كيلو جرام وزنت 18 كيلو جرام، و5 أكياس بلاستيك شفافة محكمة الغلق بدخل كل منها كمية من مخدر الهيروين زنة كل كيس نصف كيلو جرام وزنت 2,500 كيلو جرام، وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأحجار مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وزنت 2 كيلو جرام ، و3 براميل كبيرة الحجم بداخل كل منها كيس بلاستيك يحوى بداخله مادة بيضاء " بودرة "تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين وزنت 50 كيلو جرام، وعدد كبير من العبوات تحوى على كميات كبيرة من المواد والسوائل الكيميائية المجهولة تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين .

وتحفظت أجهزة الأمن على العدد والأدوات والماكينات المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة ، وكمية من المستلزمات المستخدمة فى عملية تعبئة وتغليف المواد المخدرة .

واعترف المتهم بشاطه الإجرامى فى إدارة المصنع لتصنيع مخدر الهيروين والإتجار فيه بالاشتراك مع المتهم الهارب واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطهما غير المشروع والمبلغ المالى جراء الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .



المتهم



المضبوطات