سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:17 م
ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور مضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار ومنتجى المواد المخدرة، نجحت إدارة مكافحة المخدرات في ضبط أخطر تجار الصنف بالشرقية لاشتراكه مع آخر فى إدارة مصنع لإنتاج مخدر الهيروين وضبط كميات كبيرة من ذات المخدر والمواد الخام والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام "عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بإدارة مصنع لإنتاج المواد المخدرة " مخدر الهيروين " داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة بلبيس ، والإتجار فيها على نطاق واسع بنظام الجملة ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن تم استهدافهما وضبط أحدهما "عاطل له معلومات جنائية مسجلة "داخل منزل بطريق "بلبيس/العاشر" دائرة مركز شرطة بيلبيس  وبحوزته" ( بندقية آلية عيار 7,62x39مم وبخزينتها  20 طلقة نارية من ذات العيار ، مبلغ مالى ، هاتف محمول، وضُبط بداخل المنزل كمية من مخدر الهيروين المعد للبيع والمواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع .

وتم ضبط 40 أسطوانة حجرية دائرة لمخدر الهيروين "مصنعة معدة للبيع" وزنت  10 كيلو جرام ، و36 كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بداخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون مجهول زنة كل كيس نصف كيلو جرام وزنت 18 كيلو جرام، و5 أكياس بلاستيك شفافة محكمة الغلق بدخل كل منها كمية من مخدر الهيروين زنة كل كيس نصف كيلو جرام  وزنت  2,500 كيلو جرام، وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأحجار مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وزنت 2 كيلو جرام ، و3 براميل كبيرة الحجم بداخل كل منها كيس بلاستيك يحوى بداخله مادة بيضاء " بودرة "تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين وزنت 50  كيلو جرام، وعدد كبير من العبوات تحوى على كميات كبيرة من المواد والسوائل الكيميائية المجهولة تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين .

 وتحفظت أجهزة الأمن على العدد والأدوات والماكينات المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة ، وكمية من المستلزمات المستخدمة فى عملية تعبئة وتغليف المواد المخدرة .

واعترف المتهم بشاطه الإجرامى فى إدارة المصنع لتصنيع مخدر الهيروين والإتجار فيه بالاشتراك مع المتهم الهارب واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطهما غير المشروع والمبلغ المالى جراء الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

 

 

المتهم
المتهم

 

المضبوطات
المضبوطات

 

مضبوطات
مضبوطات

هيروين

الاتجار في الهيروين

تهريب المخدرات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة