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ضبط عاطل وربة منزل تخصصا فى سرقة الشقق والعيادات بالعجوزة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:56 م
ضبط عاطل وربة منزل تخصصا فى سرقة الشقق والعيادات بالعجوزة سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطل، وربة منزل، لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية، وعيادات طبية بالعجوزة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط عاطل وربة منزل، في سرقة عدد من الشقق السكنية، والعيادات الطبية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المسروقات، وهى عبارة عن شاشات عرض، ومتعلقات أخرى.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


سرقة شقة

سرقة عيادة

قسم العجوزة

امن الجيزة

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