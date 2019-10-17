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ضبط عاطل هارب من المؤبد فى الزاوية الحمراء على طريقة فيلم "حسن ومرقص"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:47 م
ضبط عاطل هارب من المؤبد فى الزاوية الحمراء على طريقة فيلم "حسن ومرقص" حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل هارب من المؤبد بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، مفادها أن "ن.ب" ، 47 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2226/2281 لسنة 2014م الزاوية الحمراء  " شروع فى قتل" والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 21/11/2015م   ينتحل اسم  "م.ع.م" و عقب تغيير محل إقامته، وادعائه بين أوساط  قاطنى المنطقة محل سكنه اعتناق الدين الإسلامى.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، وتمكن ضباط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده اقر به، وأضاف بانتحاله الاسم، وادعائه اعتناق الدين الإسلامى خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
 
 

مباحث القاهرة

حكم مؤبد

الزاوية الحمراء

حملة امنية

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