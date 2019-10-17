صور.. تدريب الإسعافات الأولية لمواجهة أزمات المدارس بأبو تيج فى أسيوط

أسيوط –ضحا صالح

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات تدريبا حول أساسيات الإسعافات الأولية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمركز أبوتيج وقراه بهدف تنمية قدراتهم على مواجهة أزمات المدارس كالأخطار والحوادث المفاجئة إلى جانب دعم الحقوق الصحية لأطفال المدارس صرحت بذلك الدكتورة مروة سيد سلام مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط وقالت إن اللقاء المنعقد مساء أمس بمقر نقابة المعلمين بأبوتيج خصص للسادة المعلمين بتخصصات التربية السكانية والتربية الاجتماعية بمختلف مدارس أبوتيج الابتدائية وقد جاء ضمن برنامج الرعاية الصحية لأطفال المدارس الذي يتبناه مركز إعلام جنوب أسيوط بالشراكة مع التربية والتعليم ومديرية الصحة بأسيوط ولجان حماية الطفل ونقابة المعلمين بأبوتيج.

وأضافت مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط بأن فعاليات برنامج الرعاية الصحية للأطفال يأتي في إطار مبادرة أولادنا أمانة لدعم حقوق الطفل وحمايته التي تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للاستعلامات واهتماماتها برعاية قضايا الطفل والتوعية بحقوقه، هذا ومن المزمع تنفيذ لقاءات توعية أخرى للأطفال بالمدارس للمعلمين وأولياء الأمور والأسر بالقرى كتوعية متكاملة وشاملة، ومن أجل أوضاع صحية أفضل خاصة بالقرى الفقيرة والمناطق النائية، ومن ثم دعم حقوق أطفال المدارس في أوضاع صحية أفضل خصوصًا بالقرى الأكثر فقرًا والمناطق النائية.

وأشارت مروة سلام إلى أن اللقاء حاضر فيه الدكتور ماجد عبدالعظيم إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط، والذي عمد إلى تنفيذ تدريب حول كيفية تنفيذ الإسعافات الأولية بواسطة مدرسي المدارس الابتدائية على مستوى مركز أبوتيج وقراه وتناول من خلاله أيضا كيفية التعامل المبدئي والآمن مع بعض الحوادث والمشكلات الصحية التي قد يتعرض لها أطفال المدارس مثل الاختناقات الكسور والإصابة بالجروح والصعق الكهربائي ونوبات السكر والإغماءات وذلك بحضور سامي المصري مدير الإدارة التعليمية بأبوتيج ومسئولي إدارة التربية السكانية ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.



تدريب الإسعافات الأولية لمواجهة أزمات المدارس



تدريب الإسعافات الأولية لمواجهة أزمات المدارس



تدريب الإسعافات الأولية لمواجهة أزمات المدارس



تدريب الإسعافات الأولية لمواجهة أزمات المدارس



تدريب الإسعافات الأولية لمواجهة أزمات المدارس



تدريب الإسعافات الأولية لمواجهة أزمات المدارس



تدريب الإسعافات الأولية لمواجهة أزمات المدارس