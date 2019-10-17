شهود عيان يكشفون ملابسات سقوط عامل من الطابق الثامن بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر شهود عيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الثامن، أن الضحية يعمل في مجال المحارة، وأثناء تشطيب واجهة عقار، بالطابق الثامن، وضع قدمه على السقالة، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضا مفارقا الحياة في الحال.

وأكد شهود العيان لرجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، كما أثبت التحريات صحة أقوالهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية يدعى "محمد.أ" عامل، اختل توازنه أثناء أداء عمله بالطابق الثامن بأحد العقارات، ما أسفر عن إصابته بعدة كسور أدت إلى مفارقته الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.