شاهد.. تنكيل جيش الاحتلال التركى والمليشيات الداعمة بالجرحى الأكراد

كتب: أحمد جمعة

نشرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس، مقطع فيديو يبرز تنكيل جيش الاحتلال التركى والمليشيات الداعمة له بالأسرى الأكراد فى تل أبيب ورأس العين.

ويبرز مقطع الفيديو معاملة الفصائل المتشددة داخل إحدى العربات المدرعة للأكراد بوحشية، وذلك بوقوف مقاتلين متشددين على جثامين الجرحى الأكراد والتنكيل بهم.

كانت الأمم المتحدة قد حملت جيش الاحتلال التركى مسئولية ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الأكراد فى شمال سوريا ، من خلال دعم أنقرة منظمات إرهابية تقوم بتنفيذ عمليات إعدام منهجها بحق المدنيين، متهمة فى الوقت ذاته الحكومة التركية بمسئوليتها عن ذلك.