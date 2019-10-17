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شاهد .. المعلمون فى شيكاغو يرفعون شعار "الإضراب هو الحل"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:33 م
شاهد .. المعلمون فى شيكاغو يرفعون شعار "الإضراب هو الحل" اضراب المعلمين - فى شيكاغو
كتبت: نهال طارق

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أصبحت معاناة المعلمين ظاهرة عالمية، فما بين تدنى أجور ومشكلات تحيط بالعملية التعليمة تتزايد أبعاد تلك الأزمة، ليس فى دول العالم الثالث ، وإنما فى الولايات المتحدة أيضاً.

وبحسب تقرير نشرته شبكة  "سى إن إن ، فإن 25 ألف معلم يستعدون للدخول فى إضراب اليوم الخميس، بولاية شيكاغو، مشيرة إلى أن مطالب اتحاد المعلمين في الولاية  تعكس ما يعانيه سائر المعلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على فصول دراسية أصغر وكثافة طلابية أقل ومزيد من موظفي الدعم النفسي وزيادة في الأجور.

احتجاجات المعلمين فى الولايات المتحدة
احتجاجات المعلمين فى الولايات المتحدة

لكن في شيكاغو تعتبر الاوضاع مخيفة إلى حد كبير، وبحسب "سى إن إن"، تسيطر بعض العصابات التي تثير العنف فى الشوارع على الأمور بالإضافة إلى تدهور الأحوال الاجتماعية في مناطق معينه حيت تصل نسبة الطلاب المؤهلين للحصول على وجبة غذاء مجانية أو مخفضة إلى ما يقرب من 75% .

وقاومت الأخصائية الاجتماعية في المدرسة إميلي بن ، البكاء عند وصفت مدى حاجة الطلاب إلى مزيد من موظفي الدعم، مشيرة الى معاناتهم بسبب الصدمات التي يتعرضون لها، واشارت الى ارتفاع نسبة الانتحا ر بين الطلاب حيث يلجأ البعض لاستخدام أسلحة نارية.

وعن طلبات المعلمين قالت معلمة التربية الخاصة ليندا بيراليس ، أن الطلاب يستحقون ان تتحسن احوالهم الامر الذي سيعود على المعلمين بالنفع موضحة الحاجة إلي فضول دراسية أصغر ذات كثافة طلابية أقل وموظفي دعم واخصائيين نفسيين وأساتذة لغات أجنبية وعبرت عن عدم رغبة المعلمين في الإضراب ولكنهم سيفعلون إذا اضطروا لذلك.

ويحكى ويلي كوزينز الذي عمل كمساعد مدرس في مدرسة بوند الابتدائية على مدى السنوات الخمس الماضية، قائلاً إنه في خلال الـ 5 سنوات كان راتبه اقل من 30 ألف دولار في السنة مما اضطره للبحث عن عمل آخر في أحد سلاسل المحلات التجارية ليعيل اسرته المكونة من 4 افراد مشيرا الى ان اجر المعلم في شيكاغو لا يغطى تكاليف المعيشة.

وبحسب تقرير الـ "سي ان ان" فقد اشار اتحاد المعلمين الى وجود نقص في معلمين اللغات في المدارس على مستوى المنطقة.

وقامت إدارة مدارس شيكاغو العامة بتقديم مقترح زيادة الأجور العاملين بنسبة 16% أي متوسط زيادة سنوي 19 ألف دولار موضحة أنه في خلال 5 سنوات سيصل أجر المعلم إلى 100 ألف دولار سنويا، بالإضافة لتخصيص مليون دولار لزيادة عدد الفصول أيضا وعدت الإدارة بتحسين نظام التأمين الصحي ليشمل الصحة النفسية للمعلمين والطلاب.

 
جانب من الاحتجاجات السابقة للمعلمين الأمريكان
جانب من الاحتجاجات السابقة للمعلمين الأمريكان

بدوره، قال عمدة المدينة ، سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 400 ألف دولار سنويًا لتوفير الدعم النفسي والطبى والاستشاري فى المدارس.

أما بالنسبة للطلاب وما سيواجهوه بسبب اضراب المعلمين المرتقب قال عمدة شيكاغو إن الأولوية للمدينة هي سلامة 360 ألف طالب يعتمد الكثير منهم على المدارس في وجبات الإفطار والغداء، مشيرا إلى أن الحافلات المدرسية لن تعمل وليس إلزام على الطلاب الذهاب إلى المدرسة.


اضراب شيكاغو

امريكا

مدارس امريكية

مدرسين

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