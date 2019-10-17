سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

شاهد .. أقدم سيارتين بالسعودية قبل 89 عاما

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:52 م
شاهد .. أقدم سيارتين بالسعودية قبل 89 عاما صورة للسيارة التاريخية نشرها الباحث على صفحته
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الباحث التاريخي عبدالله العمراني، عبر صور حصرية تُنشر لأول مرة، عن عثوره على أقدم سيارتين دخلتا مدينة العلا في العهد السعودي الزاهر؛ حيث صُنعت قبل ٨٩ عامًا، وهي التي صُرفت بأمر الملك المؤسس لإمارة العلا وتبوك في عام ١٣٥١هـ.

وقال "العمراني" وفق ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية: إن السيارتين كلتاهما من نوع فورد موديل 1931م؛ مبينًا أن السيارة الأولى مُصنّعة من شركة فورد ونوعها "فيتن phaeton" موديل 1931م، وهي عبارة عن سيارة كشف ذات أربعة مقاعد وسقف قابل للإزالة، بدون زجاج جانبي، أما السيارة الثانية فهي أيضًا من شركة فورد ونوعها "لوري 1931 ford AA" وخُصصت لنقل الأرزاق المتعلقة بإمارة العلا، وقد صُرفت هاتان السيارتان لإمارة العلا في عهد إمارة إبراهيم النشمي أمير العلا في تلك الفترة.


6
نموذج للسيارة

 

وذكر أن المتتبع للصور القديمة التي تظهر فيها السيارات في المملكة وخصوصًا في أواخر العشرينيات وفترة الثلاثينيات الميلادية؛ يلاحظ أن أغلبها -إن لم يكن كلها- تأتي على هذه الشاكلة (كشف أربعة أبواب)، والسبب وراء ذلك هو حرارة الأجواء في السعودية في ظل عدم وجود تكييف داخل هذا النوع من السيارات وطوال هذه المدة ظلتا صامدتين في وجه المتغيرات التي طالت كل ما حولهما، في حادثة تعتبر نادرة، إن لم تكن الأوحد على مستوى المملكة، والسيارتان موجدتان في محافظة العلا ويظهر عليهما آثار الصدأ.


السعودية

سيارة تاريخية

صحيفة سبق

أول سيارة بالسعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة