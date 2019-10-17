سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين بإمبابة، واعترف المتهم أنه كان بصدد ترويج المخدر على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، اتجار "فتحى.ا" عاطل، بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بإمبابة.

بإعداد عدة أكمنة، ورصد تحركات المتهم، تمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته 140 لفافة هيروين، بلغ وزنها ربع كيلو، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ 5415 جنيه.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.