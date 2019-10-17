سقوط عاطل بحوزته بندقية خرطوش ومواد مخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز اشمون بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتمكن الرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون من القبض على " م ج م " 31 سنه، عاطل، وشهرته اللص، بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، وقطعة من جوهر الحشيش تزن 200 جرام، ودراجة بخارية بدون لوحات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 46665 جنح مركز اشمون، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.