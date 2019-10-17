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زى النهاردة.. إندلاع حرب البلقان الأولى 1912

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:20 ص
زى النهاردة.. إندلاع حرب البلقان الأولى 1912 حرب البلقان الأولى - أرشيفية
وكالات

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فى مثل هذا اليوم من عام 1912، اندلعت الحرب الأولى فى البلقان، وهي حرب نشبت بين الدولة العثمانية ودول اتحاد البلقان"بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود".

اندلعت الحرب في أكتوبر 1912 وانتهت في 30 مايو 1913 بتوقيع معاهدة لندن،وأدت الحرب إلى خسارة الدولة العثمانية لغالبية أراضيها في أوروبا، كما أدت الأحداث التي تلتها إلى قيام دولة ألبانيا.

ورغم نجاح دول اتحاد البلقان في الحرب إلا أن بلغاريا لم تكن راضية عن تسوية النهائية للحدود بينها وبين صربيا واليونان، مما أدى إلى نشوب حرب أخرى "حرب البلقان الثانية" إذ هاجمت بلغاريا كل من صربيا واليونان، ثم رومانيا والدولة العثمانية والجبل الأسود الحرب الثانية ضد بلغاريا.


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