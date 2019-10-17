الرئيسية أخبار عاجلة راضى: الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسى بطب القوات المسلحة اليوم الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:34 ص السفير بسام راضى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى القوات المسلحة الطب العسكري المشير الجسمي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة 74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة "الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى "المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية" تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر" البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟ التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع المزيد من Trending Plus
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