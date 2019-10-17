رئيس وادى السليكون يدعو لحل "فيس بوك" ويطالب بتعديل تشريعى لقوانين الاتصال

دعا رئيس وادى السيلكون فالى مارك بينوف، لتفكيك موقع فيس بوك، وشن فى مقابلة مع شبكة "cnn" هجوماً حاداً على الكونجرس.

وقال بينوف إنه يدعم تفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الرغم من كونه رئيس شركة سيليكون فالى ، مطالباً بتعديل قوانين الاتصالات فى الولايات المتحدة الأمريكية التى مكنت الانترنت وشركات التكنولوجيا من حماية المنصات التكنولوجية من تحمل القدر الكافى من المسئوليات.

وأضاف فى المقابلة، "أصبحت مسألة ما إذا كان فيس بوك هو احتكار ينبغي تفكيكه محط جدل، وخاصة في الحملة الانتخابية لعام 2020 في أمريكا"، وبلا شك الموقع يرتكب المزيد من الأخطاء بشكل يومى.

وتخضع كبرى شركات المنصات التكنولوجية مثل فيس بوك وجوجل وأمازون وابل للتدقيق لتقييم ما إذا كانت تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار.

فى المقابل، قال متحدثون عن فيس بوك إن تفكيك الشركة وشركات التكنولوجيا الأخرى لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة معالجة تلك القضايا الملحة التي تعرض على منصاتها مثل التدخل في الانتخابات، في حين رفضوا التعليق على تصريحات بينوف.

وواجه بينوف قرار فيس بوك الأخير بنشر إعلانات سياسية من حملة ترامب التي تحتوي على ادعاءات خاطئة. قائلا إنه لن يدير مثل هذه الإعلانات إذا كان رئيسًا لفيس بوك، ودعا الكونجرس إلى إصدار تشريع يتطلب التأكد من دقة الاعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.