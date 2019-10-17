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رئيس حزب الشعب الديقراطى بتركيا: يجب إنهاء الحرب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:33 م
رئيس حزب الشعب الديقراطى بتركيا: يجب إنهاء الحرب
إيمان حنا

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قال رئيس حزب الشعب الديقراطى سزاى تاملى فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية فى شمال سوريا أو ما أطلق عليه الأتراك عملية نبع السلام" النظام الحاكم يتغذى من هذه الحرب، يجب إنهاء هذه الحرب"، جاء ذلك خلال زيارته وأعضاء من الحزب إلى منظمة البلدية فى ماردين نصيبين.

 

وأضاف سزاى فى حديثه "أننا سنقف ضد الحرب فى كل مكان، يوجد حرب ضد الأكراد لأن هذا النظام عدو للأكراد. وتؤسس سياسات الحرب على هذه العداوة يجب إنهاء الحرب.

 

واستكمل سزاى، قائلا:"قفوا ضد هذه العداوة، وسنقف ضد الحرب فى كل مكان".، وفق صحيفة جمهوريت التركية.

 


سوريا

تركيا

العدوان التركى

اردوغان

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