دورة تدريبية للسيدات عن المعرفة المالية والبنكية لأصحاب المشروعات بالأقصر

وتضيف نورا أحمد عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بتدريب 10 سيدات فى مجال صناعة السجاد والجلود بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بإحدى مراكز التكوين المهنى بالمحافظة، وقام عدد منهن بعمل مشروع خاص بهن، موضحةً أن المشروع فى البداية واجه صعوبات مادية للحصول على النول الخاص بصناعة السجاد وتوفير ماكينة الحياكة، وقامت سلطات المحافظة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى بتوفير قروض للمشروعات الصغيرة بشروط مبسطة، كما تم عمل تدريبات للصناعات الحرفية لتوفير مصدر دخل لمن لا يناسبهم العمل الخاص، موضحة أنه تم تدريب 36 سيدة أخرى على حرفتى السجاد والحياكة عن طريق احدى المؤسسات التى قامت بتوفير ماكينات حياكة حديثة بالتقسيط للمتدربات، وبدون فوائد.

وأشارت نورا أحمد عثمان، إلى أنه تم إستلام 21 محل بالمركز الحرفى بمركز القرنة غرب الأقصر وبه 30 ماكينة بينهم 9 ماكينات لصناعة الجلود، و12 ماكينة لصناعة نجارة الأثاث، و9 ماكينات حياكة، وتابعت أن سلطات محافظة الأقصر قامت بتسليم 18 ماكينة حياكة للمركز الحرفى لاستغلالها فى تدريب أكثر عدد ممكن من الشباب، وبالفعل تم تدريب 40 سيدة كمرحلة أولى على مهنة الحياكة، و10 شباب تم تدريبهم على نجارة الأثاث بالمركز الحرفى بالقرنة، وشهدت المرحلة الثانية تدريب 22 سيدة على الحياكة، و10 شباب على نجارة الأثاث، وذلك فى اطار الدعم المقدم من وزارة التنمية المحلية لتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم، كما تم توفير نول لصناعة السجاد اليدوى بالمركز الحرفى بالقرنة لعمل قسم لتدريب الفتيات، مضيفة أنه تم إقامة أول معرض دائم مجانى على أرض تابعة للمحافظة حيث وفر 60 فرصة عمل للشباب بمركز ومدينة الأقصر.

وكان قد شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، حفل التكريم الختامى لتخريج أول دفعة من البرنامج التدريبى للمعرفة المالية والبنكية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقاعة المؤتمرات الدولية، والذى تتباه مؤسسة مصر تواصل للتنمية بالتعاون مع جهاز شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص ومديرية التضامن بالأقصر.

وأشاد بالتواجد النسائى الكبير فى تلقى التدريب ومعرفة الجديد فى سوق العمل ، كما تمنى تكرار البرنامج التدريبى مستقبلاً وزيادة عدد المستهدفين ليكونوا على دراية بآليات الإدارة المالية ومحاور التعامل مع البنوك، وذلك فى إطار تنمية المشروعات ما يصب فى مظلة التمكين الإقتصادى للمرأءة المصرية فى اطار خطة التنمية المستدامة 2030.



