حجز 5 متهمين بتهمة سرقة مسن بالإكراه فى الأميرية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الأميرية بحجز 5 متهمين على ذمة تحريات المباحث بتهمة سرقة مسن بالإكراه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الأميرية، مفاده تلقية بلاغا من "ا.ا.م" ، 66 سنة، بالمعاش باكتشافه سرقة سيارته أثناء توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدم صحة رواية المبلغ، واعتياده استضافة النساء بمسكنه، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "و.ح"، 32 سنة، بدون عمل مسجلة " آداب عامة " ، و"ف.ج" .، 40 سنة، بدون عمل ،و" ن.ص" ، 18 سنة، بدون عمل ، و "ا.ص" ، 22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ، و"ك.ش" ،21 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من الأولى، والتى أقرت بأنه نظراً لسابقة زواجها عرفياً من المبلغ، وعلمها بثرائه فخططت لسرقته بالاشتراك مع باقى المتهمين.

واستعانت بالمتهمة الثانية للتواصل تليفونياً مع المجني عليه، وقيامها بإستقطابه لدعوتها لمنزله، حيث اتفقا على التقابل بمسكنه وبتاريخ الواقعة، وتوجه المتهمين من الثانية إلى الخامس إلى الشقة سكن المجنى عليه، وقامت الثانية والثالثة بالصعود للشقة، وأثناء توجدهما بالداخل، قامت الثالثة بتمكين المتهمان الرابع والخامس من الدخول للشقة،وقاما بالتعدى على المجني عليه بالضرب وتوثيقه والاستيلاء على ( مفاتيح السيارة المشار إليها، 2 هاتف محمول، 12 ساعة يد ماركات مختلفة، اير بود، مبلغ مالي 500 جنية، حقيبة تحوي متعلقات شخصية خاصة بالمجني عليه) تحت تهديد الأسلحة البيضاء وصاعق كهربائي، ولاذوا بالفرار عقب الاستيلاء على السيارة ، بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأولى أيدوها.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، و2 سلاح أبيض " خنجر ، مطواة"، صاعق كهربائى والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، بسؤال المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وأقر بإبلاغه على خلاف الحقيقة خشية افتضاح أمره، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.