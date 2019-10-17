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جهاز شباب الخريجين بالمنيا يخفض فائدة القروض لـ 4% ويوفر 756 فرصة عمل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:00 م
جهاز شباب الخريجين بالمنيا يخفض فائدة القروض لـ 4% ويوفر 756 فرصة عمل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

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أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا،عن تخفيض الفائدة على القرض الجديد ، الذي يُمنحه الجهاز لشباب الخريجين لتصبح 4% بدلاً من 7%، وذلك فى اطار توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز والتيسير عليهم وخلق فرص عمل جديدة.

وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا محمد حسين مدير الجهاز بتكثيف الدعاية والتسويق للانشطة والفرص المتاحة للشباب من خلال القروض التى يطرحها الجهاز للوصول لاكبر عدد من طالبى الوظائف والفرص التشغيلية مع تيسير كافة الاجراءات امامهم وذلك للمساهمة فى الحد من مشكلة البطالة. 

كما وجه المحافظ بالتوسع فى تسويق منتجات المشروعات التى يديرها الشباب والاستمرار فى تدريب الشباب على الأعمال الحرفية والفنية لخلق فرص عمل حقيقية من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة مثل جهاز تنمية المشروعات والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى وبرنامج مشروعك وجامعة المنيا.

وأوضح التقرير الذي أعده جهاز شباب الخريجين خلال الفترة من 1/1/2019 وحتى 30/9/2019، انه تم  توفير 756 فرصة عمل للشباب بشركات القطاع الخاص والمصانع المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، بالاضافة الى الموافقة على اقراض 14 جمعية و100 خريج من ابناء المحافظة بما ساهم فى توفير 330 فرصة عمل .

 


المنيا

محافظ المنيا

جهاز شباب الخريجين بالمنيا

جهاز شباب الخريجين

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