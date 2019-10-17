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تعرف على عقوبة مسئول مخزن سقط بـ8 آلاف عبوة "صلصة" فاسدة بالبحيرة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:00 ص
تعرف على عقوبة مسئول مخزن سقط بـ8 آلاف عبوة "صلصة" فاسدة بالبحيرة سلع فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو حمص (بمحافظة البحيرة) لحيازته 8100 عبوة سلع غذائية "صلصلة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظر المتهم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

·عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

 

 

 

 

 


مخالفات

مخالفات تموينية

التموين

سلع فاسدة

مباحث التموين

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