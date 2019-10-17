ترامب: وقف إطلاق النار فى سوريا لم يكن ممكنا قبل 3 أيام

كتب هيثم سلامة

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد صرح بأن وقف النار في سوريا لم يكن ممكنا قبل 3 أيام.

وكان قد أعلن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا.

وأكد بنس أنه اتفق مع الجانب التركى على حماية الأقليات فى سوريا والسجون، وأكد بنس أن الاتفاق مع أردوغان أنقذ حياة الملايين.

وأوضح بنس أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.