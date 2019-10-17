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تجديد حبس 3 متهمين لاستقلالهم سيارة مسروقة بالسلام

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:35 م
تجديد حبس 3 متهمين لاستقلالهم سيارة مسروقة بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين لاستقلالهم سيارة مسروقة بمنطقة السلام، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
 
وألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة مسروقة في السلام.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملاكى سوداء، وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها دون بيانات.
 
وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها في قسم شرطة النزهة، وبمواجهتهم قرر أحدهما بأنه اشتراها عن طريق أحد أصدقاءه "جارى ضبطه" ونفى علمه بكونها من متحصلات حادث سرقة، وأكد أنه دفع 90 ألف جنيه كمقدم، واتفقوا على دفع باقي المبلغ، عقب إحضار الأخير أوراق الملكية الخاصة بالسيارة، ونفى علمه بكونها من متحصلات حادث سرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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