تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بينهما فى الساحل 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بنيابة شمال القاهرة الكلية، تجديد حبس عاطل ،15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شاب أثناء مشاجرة، وكشفت تحقيقات النيابة أن الوفاة حدثت نتيجة طعنة نافذة بالصدر.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء تواجد المجني عليه رفقة صديقه في ميدان فيكتوريا نشبت مشاجرة كلامية بين المتهم وصديق المجنى عليه وأثناء تدخل الأخير لفضها قام الأول بطعنه بسلاح أبيض فسقط قتيلا.

واستمعت النيابة لأقوال صديق المجنى عليه والذي كشف أن الأخير وحيد لأسرته، ولديه شقيقتان فقط، وتحمل المسئولية بعد وفاة والده، حيث كان يعمل من أجل إطعام أسرته، ومساعدة والدته على المعيشة، وليس لديه عداوات مع أحد، مشددا أنه حاول الدفاع عن صديقه، كما أن المتهم سيئ السمعة، وبدأ بالتعدي على المجني عليه، وقتله في الحال.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من العقيد علاء خلف الله مفتش قطاع شمال القاهرة مفاده تلقى قسم شرطة الساحل، إشارة من المستشفى العام، مفاده استقبال جثة "أحمد م"، 19 سنة، وشهرته سودة، مصابا بطعنة نافذة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشخص آخر يدعى "أشرف م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر إلى مشاجرة، أخرج على إثرها الجانى سلاح أبيض مطواة، وطعن الضحية ما تسبب فى مصرعه فى الحال.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.