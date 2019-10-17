تأجيل إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بأفغانستان

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قررت لجنة الانتخابات المستقلة فى أفغانستان، تأجيل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التى أجريت فى 28 سبتمبر لما بعد الموعد النهائى المقرر السبت المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس، عن مصدر باللجنة تأكيده تأجيل إعلان النتائج الأولية لمدة أسبوع.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن لجنة الانتخابات المستقلة أرجأت الإعلان عن النتائج الأولية لفرز الأصوات فى صناديق الاقتراع المعزولة فى الأقاليم والعاصمة كابول.

كانت أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون جنوب ووسط آسيا قد صرحت، فى وقت سابق، بأن لجنتى الانتخابات المستقلة والشكاوى الانتخابية فى أفغانستان أمامهما مهمة صعبة لفرز الأصوات ومعالجة الشكاوى والمخاوف ومزاعم الاحتيال من جميع أنحاء البلاد.

وأضافت ويلز: "سندعم قرارهما بشأن توقيت الإعلان عن النتائج الأولية.. ومن الأفضل أن يعلنا عن نتيجة دقيقة بدلا من نتيجة متسرعة".

وكان الناخبون الأفغان، قد توجهوا يوم 28 سبتمبر الماضى إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالبلاد التى تعانى من الصراعات وأعمال العنف خلال العقدين الماضيين.

وخاض السباق الانتخابى 18 مرشحا، انحصرت المنافسة خلاله بين الرئيس الحالى أشرف غنى (70 عاما) وحنيف أتمارا (50 عاما) مستشار الأمن القومى السابق وعبدالله عبدالله رئيس الحكومة الأفغانية.

وجرى تأجيل الانتخابات مرتين، حيث كانت مقررة فى أبريل الماضي، ثم فى يوليو الماضي.. قبل أن يتم إجراؤها فى سبتمبر المنصرم.