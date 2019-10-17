بنس: ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية على تركيا بعد تنفيذ الاتفاق

رويترز

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إن دونالد ترامب وافق على سحب العقوبات الاقتصادية على تركيا بعد تنفيذ الاتفاق.

يذكرأن، قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وأكد بنس أنه اتفق مع الجانب التركى على حماية الأقليات فى سوريا والسجون، وأكد بنس أن الاتفاق مع أردوغان أنقذ حياة الملايين.

وأشار بنس أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.