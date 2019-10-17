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بدء أعمال تجديد رصف طريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر.. صور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:40 ص
بدء أعمال تجديد رصف طريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر.. صور أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، صباح اليوم الخميس، أنه تمت مواصلة العمل في تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل بمدينة الأقصر، وذلك طبقاً للخطة الموضوعة من رئاسة مجلس الوزراء، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعروض "أوبرا عايدة" المزمع إقامتها بالبر الغربي بمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري الشهر الجاري، وفي إطار الإستعدادات والتجهيزات لإستقبال الموسم السياحي الجديد.

وقام العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بجولة تفقدية لميدان الإبروتيل - النوفوتيل سابقاً - للبدء في أعمال رفع كفاءته وتطويره، طبقاً لخطة التطوير التي دعا إليها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأكد على أنه تجرى بعض التطويرات والتجديد لبعض الميادين، وتم فعليا أعمال التطوير بدءاً بميدان الكومنولث ثم تطوير ميدان مرحباً تباعاً، ثم ميدان الإبروتيل، لتشمل خطط التطوير 6 ميادين بالأقصر.

وفى سياق متصل، أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم البدء فى أعمال الإحلال والتجديد الخاصة برصف طريق كورنيش النيل بطول 1700م، حيث قال المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد وترميم رصف الكورنيش، بطول 450 م تقريباً، بدءاً من بنك الإسكندرية وصولاً حتى متحف التحنيط، وجارى الانتهاء من الأعمال بطول 1000م خلال فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال الترميم تحت إشراف سيد محمد محمدين شيباني كبير مشرفى مديرية الطرق، ومتابعة يحي محمد علي مشرف مديرية الطرق والنقل بالأقصر.

البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر (1)
تجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر
 

 

البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر (2)
البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر (2
البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر (3)
البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر 
البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر (4)
البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر 
البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر (5)
البدء في أعمال إحلال وتجديد الرصف بطريق كورنيش النيل وتطوير ميدان الإبروتيل بالأقصر 

 

 


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